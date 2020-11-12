شكرا لقرائتكم خبر عن ثيم «جاهز» للمنافسة على لقب البطولة الختامية للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النسماوى دومينيك ثيم، المصنف الثالث عالميًا فى كرة التنس، تعافيه من الإصابة فى قدمه، وعودته للملاعب من خلال بطولة الأساتذة الختامية فى لندن التى تقام خلال الفترة من 15 وحتى 22 من الشهر الجارى.

وكتب «ثيم»، عبر موقعه الرسمى على الإنترنت: «بعد الخروج من ربع نهائى بطولة استاد هاله فى فيينا، تعافيت من إصابتى فى القدم، وبعد يومين أو ثلاثة من الراحة، بدأت الاستعداد لنهاية الموسم على ملاعب (O2 Arena) فى لندن».

وأبدى ثيم استعداده للبطولة الختامية التى تضم أفضل 8 لاعبين فى العالم، مؤكدًا أنه يستعد لها بمعنويات عالية. وأضاف: «سأسافر الأربعاء إلى لندن مع فريقى. سيكون الهدف الأخير فى 2020، وذكريات العام الماضى الطيبة مازالت حاضرة».

وبلغ ثيم نهائى النسخة الماضية قبل أن يخسر اللقب على يد اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين لواحدة.

فى سياق آخر، خرج الكندى دينيس شابوفالوف من قائمة أول 10 لاعبين فى التصنيف العالمى لتنس الرجال، بعد الهزيمة فى أدوار مبكرة ببطولات مؤخرا، لكن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، سينهى عام 2020 بثقة.

وبلغ شابوفالوف، الذى يلعب بيده اليسرى، دور الثمانية فى أمريكا المفتوحة قبل الخسارة فى مباراة من 5 مجموعات، وفى الأسبوع التالى وصل إلى الدور قبل النهائى فى بطولة روما للأساتذة، قبل أن يخسر فى الشوط الفاصل بالمجموعة الأخيرة.

وأدخلته هذه النتائج قائمة العشرة الأوائل لأول مرة فى مسيرته، قبل أن يتجرع هزائم مبكرة فى فرنسا المفتوحة وفى بطولتين فى ألمانيا والنمسا ليتراجع للمركز 12.

وقال شابوفالوف للصحفيين قبل المشاركة فى بطولة صوفيا المفتوحة، وهو المصنف الأول فيها: «أشعر أننى أقدم أفضل مستوياتى فى التنس».

وأضاف: «لعبت بشكل جيد جدا طيلة الموسم، وأنا سعيد بالمستوى الذى وصلت إليه فقد تحسنت كثيرًا وأشعر أن مستواى لا يقل عن اللاعبين الكبار».

وتابع: «إذا لم أستطع دخول قائمة العشرة الأوائل هذا الموسم فإننى سأسعى لذلك الموسم المقبل. الشىء الأكثر أهمية أننى أشعر أن مستواى لا يقل عن اللاعبين البارزين وأستطيع منافسة أى خصم».

وبعد تجرعه الهزيمة الثالثة على التوالى فى فيينا الشهر الماضى، قرر شابوفالوف التوقف قليلا وعدم المشاركة فى باريس للأساتذة. ويقول اللاعب الكندى إنه استعاد نشاطه مجددا الآن.

وفى العاصمة البلغارية سيشارك مع مواطنه وصديقه فليكس أوجيه- الياسيم المصنف الثانى. وقال شابوفالوف عن صديقه البالغ من العمر 20 عاما: «إنه أمر رائع لكندا ورياضة التنس فى البلاد. من الرائع أن نكون المصنف الأول والثانى فى البطولة وأتمنى أن يلهم هذا الأمر الكثير من الصغار فى كندا لمواصلة التقدم فى هذه الرياضة فى البلاد».