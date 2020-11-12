شكرا لقرائتكم خبر عن «كومان» يكشف أسباب تراجع نتائج برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لبرشلونة، باللاعبين الكبار فى الفريق، وموقفهم بعد نتائج الموسم الماضى، كما تحدث عن الحالة الوحيدة التى سيدفع خلالها بميسى أساسيًا طوال الوقت.

وقال كومان فى مقابلة مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «قبل كل شىء، إنهم يبذلون قصارى جهدهم، لقد تفاعلوا هم أنفسهم مع ما حدث العام الماضى».

وأضاف: «لقد رأوا أن الأمور يجب أن تتغير، وبصفة عامة أنا سعيد جدًا، كبار الفريق يعملون بشكل جيد، وليس لدىّ أى شكوى حولهم».

كما تحدث كومان عن مدافعه الفرنسى صامويل أومتيتى، وعما إذا كان بمقدوره أن يكون بمثابة توقيع جديد لبرشلونة فى يناير المقبل.

وقال: «قد يكون الأمر كذلك، لكننى أعتقد أن هذا اللاعب لايزال يفتقد شيئًا ما جسديًا».

وتابع: «إنه يتدرب بقوة، ولكن فى جوانب معينة لا يمكنه فعل كل شىء مع المجموعة».

وأكمل: «بعد فترة، إذا كان بخير، فهو أحد لاعبى الفريق، ومدافع مميز، يعتمد الأمر دائمًا على الأداء وعلى اللياقة البدنية، وإذا كان مفيدًا لنا أم لا». وأكد كومان أنه لم يشك أبدًا فى احترافية النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد برشلونة، مشددًا على أنه سيدفع به أساسيًا طوال الوقت إذا كان فى حالة جيدة.

وقال: «تحدثت معه (ميسى) فى اليوم الأول بصراحة تامة، ولم أشك فيه أبدًا».

وواصل: «أشاهده يتدرب كل يوم وهو يستمتع باللعب، قلت له فى اليوم الأول إنه أفضل لاعب فى العالم، وبالطبع، أى مدرب يتمنى أن يملك أفضل لاعب فى العالم فى فريقه، وكما قلت بعد مباراة بيتيس إذا كان جيدًا فسيبدأ دائمًا».

وبسؤاله عن الأفضل بينه وبين ميسى فى تسديد الكرات الثابتة، قال كومان: «إنه يسجل من كرات ثابتة منذ سنوات طويلة، لكنى لا أعرف من هو الأفضل، فقد كنت أسددها جيدًا أيضًا، ولكن الأفضل هو الذى يسجل أكثر، وأعتقد أن ليو قد سجل المزيد، لهذا السبب قضى سنوات أخرى فى برشلونة».

وعن إصابة فاتى، وهل ستؤثر على الفريق، أجاب: «نعم، بالطبع، سنفتقر لفترة من الوقت إلى لاعب جيد، يجيد فى مركز الجناح، وكذلك شارك كرأس حربة وقدم أداءً رائعًا».

وأضاف: «من ناحية أخرى، عليك أن تقبل هذا الوضع، وتمنح اللاعبين الآخرين الفرص، نأمل أن يتعافى قريبًا ويعود إلينا».

أما عن موقف ديملبى، والاعتماد عليه بعدما كان مرشحًا للرحيل فى الصيف، علق كومان: «قبل كل شىء اللاعب نفسه أفضل من الناحية البدنية، لقد تدرب بجد وخاض جلسات إضافية». وتابع: «لا يمكن التشكيك فى قدراته، لم يكن فى حالة جيدة لبعض الوقت بسبب الإصابة، وطالما كان الأمر كذلك لن يتمكن من تقديم مستواه الطبيعى».

وواصل: «شيئًا فشيئًا أصبح أفضل، فهو لاعب سريع ولديه هدف، ويمكنه اللعب فى كلا الجانبين، أنا سعيد جدًا بالطريقة التى يعمل بها مؤخرًا». وبسؤاله عن إمكانية الاعتماد على ديمبلى لتعويض فاتى، أجاب: «نعم، وحتى فى وجود فاتى ديمبلى كان يشارك، لكن الآن بعد أن فقدنا أنسو يجب على عثمان أن يظهر جودته، كما كان يظهرها مؤخرًا».