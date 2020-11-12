شكرا لقرائتكم خبر عن ويلشير: مورينيو «مذهل» ولكننى لا أستطيع العمل معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - امتدح جاك ويلشير لاعب وسط آرسنال السابق، جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير ووصفه بالمدرب «المذهل»، لكنه قال إنه لا يمكنه الانتقال لفريقه اللندني بعد أن لعب لغريمه اللدود فى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وخاض ويلشير 197 مباراة مع آرسنال وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي فى 2014 و2015، قبل أن يغادر منذ عامين لينضم إلى وست هام يونايتد.

وبعد الاتفاق على إلغاء التعاقد مع وست هام فى أكتوبر يبحث اللاعب المبتلى بالإصابات، والبالغ من العمر 28 عاما، عن فريق جديد.

وعن إمكانية انضمامه لتوتنهام قال ويلشير، الذي خاض 34 مباراة دولية مع إنجلترا: «أحب مورينيو وأعتقد أنه مدرب مذهل لكن لا يمكنني ذلك».

وأضاف: «لا أعتقد أنني يمكنني ذلك.. لا يتعلق الأمر باستغناء آرسنال عني ووجود مشاعر سيئة تجاهه، بل قدم الجانرز عرضاً لى، لكننى أردت شيئا مختلفا.. أنا رجل آرسنال».

وأوضح ويلشير، الشهر الماضى، أنه منفتح على فكرة اللعب خارج إنجلترا لإحياء مسيرته. وتابع «من المهم أن أجد فريقا ألعب معه وأكون عنصراً مهما وأشعر بالسعادة». وختم: «لا أريد التعجل وقبول أي شيء، ويجب أن يكون الاختيار صائباً وفى بلد مناسب».