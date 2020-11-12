شكرا لقرائتكم خبر عن «دياز»: إبراهيموفيتش يقدم النصائح لى فى «ميلان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث إبراهيم دياز، نجم ميلان المعار من ريال مدريد، عن العلاقة التى تربطه بمدربه السابق زين الدين زيدان، كاشفًا فى الوقت ذاته عن ثقته فى نجاح الميرنجى فى تحقيق أهدافه هذا الموسم.

وقال دياز، فى تصريحات نقلتها إذاعة «كادينا كوبى»، الإسبانية: «تربطنى بزيدان علاقة حب ومودة واحترام، أتلقى منه رسائل الدعم والمؤازرة بين اليوم والآخر».

وأضاف: «يثبت زيدان نفسه كمدرب كبير عامًا بعد آخر، ولا يتوقف عن الفوز بالألقاب».

وأوضح: «يشككون فى قدراته يومًا تلو الآخر، وفى النهاية ينصتون أمام انتصاراته».

وتابع: «ليس لدى أى شك فى أن زملائى فى ريال مدريد سيحققون أهدافهم هذا الموسم، فهم يعيشون أجواء الفوز عامًا بعد آخر».

وعن وضعه فى ميلان، علق دياز: «ألعب الآن بشكل أكثر انتظامًا، وأظهر ما يمكننى تقديمه وهو أسهل بكثير، أستمتع باللعب حقًا». وبسؤاله عن علاقته بالسويدى زلاتان إبراهيموفيتش، قال: علاقتى بإبرا جيدة جدًا، لقد قدم لى الكثير من النصائح، وأنا أتفق معه بشكل جيد داخل وخارج الملعب.