قرار بايرن ميونيخ يفتح شهية تشيلسي وتوتنهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

فتح قرار ​بايرن ميونيخ​ بعدم تجديد عقد ​جيروم بواتينغ​ شهية ​تشيلسي​ و​توتنهام​ للحصول على خدمات اللاعب.



ولم يجلس بواتينغ للتفاوض حول عقده الذي ينتهي في 30 حزيران 2021 مع ناديه حتى الساعة في وقت أكدت تقارير صحفية أن النادي البافاري حسم قراره بعدم التجديد وهو بدأ بالفعل البحث عن خيارات بديلة لتعويض رحيل المدافع.

وأشارت شبكة "سبورتس مول" البريطانية، إلى أن قرار إدارة البايرن جذب أنطار مسؤولي توتنهام وتشيلسي.

وأضافت أن البلوز والسبيرز يراقبان وضع اللاعب وما إذا كان بايرن ميونيخ سيبيعه في كانون الثاني المقبل.