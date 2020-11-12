- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار بايرن ميونيخ يفتح شهية تشيلسي وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
فتح قرار بايرن ميونيخ بعدم تجديد عقد جيروم بواتينغ شهية تشيلسي وتوتنهام للحصول على خدمات اللاعب.
ولم يجلس بواتينغ للتفاوض حول عقده الذي ينتهي في 30 حزيران 2021 مع ناديه حتى الساعة في وقت أكدت تقارير صحفية أن النادي البافاري حسم قراره بعدم التجديد وهو بدأ بالفعل البحث عن خيارات بديلة لتعويض رحيل المدافع.
وأشارت شبكة "سبورتس مول" البريطانية، إلى أن قرار إدارة البايرن جذب أنطار مسؤولي توتنهام وتشيلسي.
وأضافت أن البلوز والسبيرز يراقبان وضع اللاعب وما إذا كان بايرن ميونيخ سيبيعه في كانون الثاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار بايرن ميونيخ يفتح شهية تشيلسي وتوتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.