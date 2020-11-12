اعتداء الحكم على مدرب السودان: ما هي العقوبات القانونية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

لم تمض المباراة التي اقيمت ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا بين غانا و​السودان​ بشكل طبيعي، اذ تخللها حادث غريب ومستهجن تمثثل باعتداء ​الحكم​ المساعد على مدرب المنتخب السودانيالفرنسي هوبير فيلود الذي اعترض على قرارات الحكم الرئيسي. وفي التفاصيل ان الحكم المساعد وعندما كان يحث المدرب الفرنسي على الالتزام بالمساحة المخصصة له، رفع يده ودفع فيلود الى الخلف، فتعثر الاخير وسقط ارضاً، وسادت حالة من الهرج والمرج.



لا شك ان الحادثة غير مقبولة اطلاقاً، خصوصاً وانها نابعة من الطاقم التحكيمي الذي عليه التزام القوانين واحترامها قبل غيره، لذلك، سنتوقف عند ما يجب ان يحصل عند حصول مثل هذا النوع من الحوادث.

في القانون، لا يحق للحكم ان يتعرض بالهدجوم الكلامي او رفع يده في وجه مدرب او لاعب او الاحتكاك به سعياً وراء مشاجرة جسدية، فالقانون والاتحاد الدولي لكرة القدم يحميانه عبر اعطائه الصلاحية بتوجيه الانذار الشفهي، وبعده رفع البطاقة الصفراء تليها الحمراء في وجه اي لاعب او مدرب او اداري في الجهاز الفني في الملعب، فالحكم هو "سيد الملعب" كما هو معروف.

اما وقد حصل الاعتداء من قبل الحكم المساعد، فيجيز القانون للحكم الرئيسي للمباراة، ان يطلب من مساعده مغادرة الملعب، وهو امر يتماشى مع القوانين المرعية الاجراء، زعلى الحكم المساعد ان يلتزم بقرار الحكم الرئيسي.

وبعد انتهاء المباراةـ، من المفترض ان يجتمع الاتحاد المعني بالمسابقة التي حصلت فيها الحادثة (الاتحاد الافريقي لكرة القدم في هذه الحالة)، ويتخذ قرارات قاسية بحق الحكم المعني تصل الى حد توقيفه واستبعاده عن الملاعب لفترة طويلة بسبب سوء السلوك وعدم التقيد بالقوانين.