شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكم مواجهة السودان وغانا يعتدي بالضرب على المدرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020 إعتدى الحكم المساعد في مواجهة ​السودان​ وغانا ضمن التصفيات المؤهلة ل​كأس أمم إفريقيا​ 2021 بالضرب على مدرب منتخب السودان خارج الخط.

ورصدت الكاميرات لقطة اعتداء الحكم المساعد على مدرب السودان، هوبير فيلود بعد اعتراضه على احتساب ركلة جزاء لصالح غانا ليقوم بعدها حكم اللقاء الرئيسي بإشهار بطاقة صفراء بوجه المدرب، بعد سقوطه أرضاً من قوة الدفعة التي وجهها له الحكم المساعد. وانتهت مواجهة منتخب غانا وضيفه منتخب السودان بفوز أصحاب الأرض بثنائية نظيفة حملت توقيع أندريه أيو في الدقيقتين " 19" و"81".

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