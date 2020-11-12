صديق راموس: بات قريباً من الرحيل عن ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

أشار صديق قائد ​ريال مدريد​ ​سيرجيو راموس​، ​كريستوبال سوريا​ إلى أنه بات قريبا من الرحيل عن النادي الملكي لعدم توصله لاتفاق نهائي مع الرئيس فلورنتينو بيريز لتمديد عقده.



وصرح سوريا لبرنامج "الشيرنغيتو": "الكلام لن يعجب ريال مدريد، المسألة معقدة جداً، لا يوجد قرار نهائي وواضح بالنسبة لي، كل ما أريد قوله بأنني أتمنى الأفضل لصديقي، وأعلم أن راموس يرغب بالبقاء في ريال مدريد، رغم ذلك أراه خارج ريال مدريد بنسبة 80%، ونسبة استمراره لا تتجاوز 20%".

وأضاف: "المفاوضات معقدة للغاية، فلورنتينو بيريز يبدو أنه الرئيس الوحيد في العالم الذي لا يعلم بأن راموس يستطيع التعاقد مع فريق آخر في غضون 49 يوماً، كل رؤساء الأندية في العالم يعلمون ذلك باستثنائه هو".

وختم سوريا: "راموس خارج ريال مدريد بنسبة 80%، هذا هو رأيي، وهذه المعلومات التي أعرفها".