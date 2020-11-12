شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيسوس: البرازيل قادرة على الفوز من دون نيمار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020 اكد مهاجم المنتخب ​البرازيل​ي لكرة القدم غابريال ​جيسوس​ أن بلاده قادرة على تحقيق الانتصار في مباراتي تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 رغم غياب نجم باريس سان جيرمان ​نيمار​ دا سيلفا.

نيمار يعاني من إصابة في الفخذ ويغيب عن النادي الباريسي مُنذ أسبوعين ومن المقرر أن يعود نهاية شهر تشرين الثاني الجاري. وقال جيسوس: "نيمار لاعب كبير وهو مهم لنا ولناديه ويحدث فرقًا دائمًا". وأضاف: "لكن عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني يجب على الجميع تقاسم المسؤولية ولا يمكن أن تقع على عاتقه فقط الجميع هنا لسبب ما".

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