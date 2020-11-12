شكرا لقرائتكم خبر تحرك رسمي لردع المهاترات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي من المهاترات التي تشهدها البرامج الرياضية، وأكدا أنهما بدعم من وزيري الرياضة والإعلام سيتخذان عقوبات صارمة وغرامات كبيرة على الإعلاميين الذين يتسببون في احتقان الشارع الرياضي ونشر التعصب.

وأصدرت الهيئة والاتحاد بيانا أمس يؤكد على الضوابط واللوائح تجاه أي تجاوزات أو إساءات أو طرح مسيء عبر منصات الإعلام المختلفة من شأنه أن يؤجج التعصب، ويضاعف الاحتقان ويخرج المنافسات الرياضية من المسار الذي تستهدفه، مع الحفاظ على النقد وممارسته وفق معايير المهنية الإعلامية، وما يتطلبه ذلك من مصداقية وشفافية ووضوح في الطرح والنقاش الإعلامي.

وأكد البيان أن «الهيئة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وبدعم من وزيري الرياضة والإعلام، أقرت عددا من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية بحيث تتولى لجنة الالتزام بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع النظر والبث في التجاوزات الإعلامية وإيقاع الجزاءات بشكل عاجل، وتشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الإعلام المرئي والمسموع بما يتناسب مع حجم وجسامة المخالفة، كما سيتم إحالة التجاوزات الإعلامية الدخيلة ضمن اختصاصات الجهات الأخرى لاتخاذ ما يلزم حسب اختصاصها.

وتؤكد الهيئة بالتنسيق المباشر مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على ضرورة التزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بعدم السماح بظهور أي ضيف ممن اشتهر بوصفه إعلامي إلا بعد الحصول على عضوية الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وتصنيف مهني من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إلى جانب إلزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بوضع آلية محددة تطبق فورا بما يكفل عدم تكرار الأخطاء والتجاوزات والتعامل معها عند حدوثها.

ودعت الهيئة الجميع إلى البعد عن المهاترات والسجالات الإعلامية التي تخالف المبدأ الذي يقوم عليه الإعلام المهني، وضرورة الابتعاد عن كل ما يثير التعصب والاحتقان بين أفراد المجتمع.