شكرا لقرائتكم شوقى غريب يعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا بالمنتخب الأولمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، إصابة محمود البدرى لاعب المنتخب بفيروس كورونا بعد خضوعه للمسحة قبل مباراة كوريا الجنوبية الودية، موضحا أن اللاعب حالته جيدة للغاية ولم تظهر عليه أى أعراض رغم إيجابية المسحة، لافتا أنه سيتم عمل مسحة جديدة للاعبين قبل مباراة البرازيل الودية يوم 17 نوفمبر الجارى.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، سلبيا، مع نظيره الكورى الجنوبى فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس على ستاد السلام فى افتتاح الدورة الودية التى تقام فى مصر بمشاركة كوريا الجنوبية والبرازيل ومصر، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021،