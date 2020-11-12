شكرا لقرائتكم شوقى غريب يكشف أخر تفاصيل إصابة محمود البدري بـ"كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب المصرى الأولمبى، أن مواجهة كوريا الجنوبية اليوم الخميس، كانت تجربة جيدة في ظل تجربة بعض اللاعبين الجدد نتاج الدوري العام و للوقوف على مستواهم خلال الفترة المقبلة . وأضاف شوقى غريب قائلا : "المهمة ليست سهلة نخوض هذه التجربة بالدورة الحالية بكل قوة من أجل اسعاد الجماهير المصرية وتحقيق مركز جيد في الاولمبياد المقبلة في ظل الدعم الكبير من الحكومة في الوقت الحالي.

وأوضح شوقى غريب قائلا " أضعنا العديد من الفرص في مباراة اليوم وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين أن ما يهدر الفرص يستقبل ونحن نهدر العديد من الفرص السهلة ولابد من تفادي مثل هذه الازمات في الفترة المقبلة .

وشدد المدير الفنى للمنتخب الاولمبى قائلا " محمود البدري أجرى مسحة واثبتت ايجابيتها ولكن لا يوجد عليه اي اعراض ويتواجد في الفندق وسوف يخضع لمسحة قبل مواجهة البرازيل وهو معزول الان" .

وتعادل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، سلبيًا، مع نظيره الكورى الجنوبى فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس على استاد السلام فى افتتاح الدورة الودية التى تقام فى مصر بمشاركة كوريا الجنوبية والبرازيل ومصر، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021، وانتهى الشوط الأول من عمر اللقاء بالتعادل السلبى، وأهدر كريم العراقى لاعب منتخب مصر فرصة محققة لتسجيل هدف للفراعنة فى الدقيقة الأولى بعدما تسلم كرة عرضية من صلاح محسن وضعته فى مواجهة المرمى الكورى إلا أنه وضعها بغرابة خارج الملعب، كما أهدر صلاح محسن هدفًا محققًا أيضًا ونجح إمام عاشور فى تهديد المرمى الكورى أكثر من مرة، بينما لم يسجل الضيوف أى فرصا محققة على الحارس محمد صبحى فى الشوط الأول واستمرت النتيجة فى الشوط الثانى لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.