شكرا لقرائتكم حمادة أنور: نثق فى لاعبى الزمالك.. وكل الدعم لحصد البطولة الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن إدارة النادي تثق تماما في لاعبي الفريق وجهازهم الفني لتحقيق طموحات الجماهير بحصد لقب دورى بطولة إفريقيا، أضاف أنور أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور يقدم كل الدعم للفريق من أجل توفير كل سبل الراحة للتفرغ لمهتهم بنهائي البطولة.كان حمادة أنور قد حرص علي التواجد بمران الفريق الذي أقيم اليوم بمقر النادي من أجل مؤازرة الفريق استعدادا للفترة المقبلة ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 27 نوفمبر الحالي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

وشهد آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظار دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب وخسر أمام صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين، أما آخر ظهور للنادى الأهلى فكان فى 2018 بعد عام واحد فقط من الظهور فى نهائى 2017، وخسر أمام الترجى (4-3) بمجموع المباراتين.