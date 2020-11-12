محمد فخري في "البنك الأهلي" لمدة سنة على سبيل الإعارة

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شكرا لقرائتكم محمد فخري في "البنك الأهلي" لمدة سنة على سبيل الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أعلن عن انتقال محمد فخري، ناشئ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى فريق البنك الأهلي لمدة سنة، على سبيل الإعارة.
محمد فخرى
وقام أمير توفيق بإتمام الاتفاق مع مسئولي البنك الأهلي وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعارة اللاعب.
يأتي ذلك لمنح الفرصة للاعبين الشباب للاحتكاك والمشاركة واكتساب الخبرات.
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