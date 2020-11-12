شكرا لقرائتكم محمد فخري في "البنك الأهلي" لمدة سنة على سبيل الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أعلن عن انتقال محمد فخري، ناشئ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ‏إلى فريق البنك الأهلي لمدة سنة، على سبيل الإعارة.

محمد فخرى وقام أمير توفيق بإتمام الاتفاق مع مسئولي البنك الأهلي وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعارة اللاعب. يأتي ذلك لمنح الفرصة للاعبين الشباب للاحتكاك والمشاركة واكتساب الخبرات.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد فخري في "البنك الأهلي" لمدة سنة على سبيل الإعارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.