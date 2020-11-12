نقل لاعب كوريا الجنوبية للمستشفى بعد إصابة قوية في اليد

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جدة - عمرو شويل تعرض سون لاعب منتخب كوريا الجنوبية الاوليمبي لإصابة قوية في اليد خلال مواجهة منتخبنا الاولمبي التي انتهت بالتعادل السلبي اليوم باستاد السلام استعداداً لمنافسات الألعاب الأولمبية في طوكيو. وتم نقل اللاعب إلى إحدى المستشفيات القريبة من الملعب لخطورة الإصابة ورافقه طبيب الفريق. وبدأ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المباراة بالتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحى. الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي. الوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام. الهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. واختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام كوريا الجنوبية التى اقيمت مساء اليوم باستاد السلام، فى الدورة الودية التى تستضيفها مصر حاليًا، استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2021.

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