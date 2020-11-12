شكرا لقرائتكم الغندور عن تكريم صلاح: عشوائية في الدعوات وكورونا لا تفرق بين فرح وحفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أعضاء اللجنة الخماسية بسبب دعوات حفل تكريم محمد صلاح نجم ليفربول الحالي والمنتخب الوطنى.

وقال خالد الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى": كانت فيه عشوائية كبيرة في الدعوات اللى مش عارفين لحد الوقت على أي أساس، فإزاى ميكونش فيه دعوة للمهندس إبراهيم محلب وشريف حبيب وحمدى نوح اللى ليهم فضل في مشوار محمد صلاح".

وأضاف الغندور: "في الوقت اللى تم دعوة الكثير من المنتمين للأهلى زى محمود الخطيب وضياء السيد وحسن حمدى، لم يتم دعوة أي حد من الزمالك سوى حازم إمام فقط، وإزاى يتم دعوة ممدوح عباس اللى رفض يضم محمد صلاح وقال لاعب عادلى ولا يليق بالزمالك".

وتابع الغندور: وبعدين يعنى أيه محدش يسلم على محمد صلاح ولا حتى يسلمه الجائزة علشان كورونا، طيب ما محمد صلاح حضر فرح شقيقه ورقص وسلم على كل الناس، هي كورونا مش هتجيله إلا في الحفل بس وهتسيبه في الفرح مش عارف".

وعن الفريق اللى بينتمى له صلاح، قال الغندور: محمد صلاح زملكاوى بس لما بدأ يتشهر خد بنصيحة وكيله بإخفاء انتمائه حتى لا يخسر أحد الجماهيرين، ولكن زميله زيكا قال أنه وملكاوى ووالد محمد صلاح قال في أحد اللقاءات التليفزيونية أن محمد صلاح يميل للزمالك".