شكرا لقرائتكم حدث فى استاد السلام.. لاعب كوريا يذهب إلى الحمام دون إذن ويدخل الملعب من وراء الحكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في لقطة طريفة ، خرج لاعب المنتخب الكوري الجنوبي من المباراة الودية أمام المنتخب الوطني الاوليمبي المقامة في استاد السلام ، دون إخطار الحكم لدخول دروة المياه ، ثم عاد مرة أخرى إلى ملعب المباراة دون استاذان حكم المباراة ، مما تسبب في حصوله على إنذار .

أعلن شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، التشكيل الفراعنة لمواجهة كوريا استعداداً لمنافسات الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام.

الهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام كوريا الجنوبية التى تقام فى الثامنة مساء اليوم باستاد السلام، فى الدورة الودية التى تستضيفها مصر حاليًا، استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2021، كما اختارت اللجنة الحكم طارق مجدى حكمًا لتقنية الفيديو فى مباراة اليوم