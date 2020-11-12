شكرا لقرائتكم محمد عودة يكشف تفاصيل قيادة النصر الليبي وجهازه المعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عودة المدير الفني السابق لفرق المقاولون العرب وبتروجت وأهلي بني غازي الليبي ، عن توليه القيادة الفنية لفريق النصر الليبي، ومعه جهاز معاون مصري مكون من محمد رمضان مديرل للكرة، وطلعت محرم وممدوح عبد الحي مدربين عام وخالد الزيني مدربا لحراس المرمى.

وقاد عودة أول مران للنصر الليبي أمس الأربعاء، خلال تواجد الفريق الليبي في معسكره بالقاهرة، وينتر توقيع عقود تدريب الفريق بشكل رسمي يوم الأحد المقبل.

كشف عودة في تصريحات خاصة، أن نجاح تجربته مع أهلي بني غازي من قبل لعب دورا في تفاوض النصر الليبي، بطل النسخة قبل الأخيرة من الدوري الليبي بعدما تم إلغاء النسخة الأخيرة من الدوري الليبي لظروف الحروب وعدم الاستقرار، معه لتدريب الفريق.

أوضح أن الفريق مقدم على موجهة صعبة ضد شباب بلوزداد الجزائئري يوم 27 نوفمبر الجاري بالدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا، وبعدها يتوجه إلى ليبيا لخوض السوبر الليبي يوم 20 ديسمبر ضد الاتحاد الليبي بطل الكأس في النسخة قبل الأخيرة أيضا.

شدد عودة أنه يحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الجزائري رغم صعوبة المباراة، لاسيما أن الفريق لم يخض مباريات منذ أكثر من عام لظروف توقف المسابقة في ليبيا، ويحتاج إلى تجهيز الفريق خلال الـ12 يوما المتبقية قبل المواجهة الصعبة.