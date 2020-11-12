شكرا لقرائتكم الغندور: جمهور الزمالك دائما عايش على أعصابه لأن بطولتنا بضربات الجزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن يوم 27 نوفمبر سيكون يوما عصيبا على الجماهير، أثناء مباراة الزمالك والأهلى في نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وقال خالد الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى": "جمهور الزمالك دائما عايش على أعصابه لأن معظم بطولات الزمالك في أفريقيا جاءت بضربات الجزاء، ويوم 27 نوفمبر يوم فارق عند الجمهورين، فيه جمهور هيفرح جدا وهيعيش ليلة كبيرة جدا والآخر هيعيش ليلة صعبة جدا، لأن المباراة دى مش هتتكرر".

وأضاف الغندور: "أن المباراة الأصعب في التاريخ وستغير في الناديين سواء في الفوز أو الخسارة وهتسمعوا تانى يوم عن رحيل لاعبين وجلب صفقات واللاعب اللى هيسجل في المباراة هيخش التاريخ من أوسع أبوابه والدليل أيمن منصور اللى اسمه لازال محفورا بهدفه فى كأس السوبر الأفريقى اللى جمع الفريقين 1994".

وعن حفل محمد صلاح، قال الغندور: "كانت فيه عشوائية كبيرة في الدعوات اللى مش عارفين لحد الوقت على أي أساس، فإزاى ميكونش فيه دعوة للمهندس إبراهيم محلب وشريف حبيب وحمدى نوح اللى ليهم فضل في مشوار محمد صلاح".

وأضاف الغندور: "في الوقت اللى تم دعوة الكثير من المنتمين للأهلى زى محمود الخطيب وضياء السيد وحسن حمدى، لم يتم دعوة أي حد من الزمالك سوى حازم إمام فقط، وإزاى يتم دعوة ممدوح عباس اللى رفض يضم محمد صلاح وقال لاعب عادلى ولا يليق بالزمالك".

وتابع الغندور: وبعدين يعنى أيه محدش يسلم على محمد صلاح ولا حتى يسلمه الجائزة علشان كورونا، طيب ما محمد صلاح حضر فرح شقيقه ورقص وسلم على كل الناس، هي كورونا مش هتجيله إلا في الحفل بس وهتسيبه في الفرح مش عارف".

وعن الفريق اللى بينتمى له صلاح، قال الغندور: محمد صلاح زملكاوى بس لما بدأ يتشهر خد بنصيحة وكيله بإخفاء انتمائه حتى لا يخسر أحد الجماهيرين، ولكن زميله زيكا قال أنه وملكاوى ووالد محمد صلاح قال في أحد اللقاءات التليفزيونية أن محمد صلاح يميل للزمالك".