بطولة الماسترز: نادال وتييم وتسيتسيباس في مجموعة واحدة

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لندن - أسفرت قرعة بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب عن وقوع الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا في مجموعة قوية ضمت اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس وحامل اللقب والنمسوي دومينيك تييم الثالث ووصيف النسخة الاخيرة وبطل الولايات المتحدة المفتوحة والروسي أندريه روبليف الثامن.

ولم تكن القرعة رحيمة أيضا بالصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالميا حيث أوقعته في مجموعة صعبة أيضا الى جانب الروسي دانيل مدفيديف الرابع والألماني ألكسندر زفيريف السابع والأرجنتيني دييغو شفارتسمان التاسع.

واحتفالا بالذكرى الخمسين لاطلاق البطولة الختامية التي تجمع سنويا أفضل ثمانية لاعبين في العالم والمقررة في لندن بين 15 و22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تم اطلاق اسم "طوكيو 1970" على المجموعة التي ضمت نادال، و"لندن 2020" على مجموعة ديوكوفيتش.

وستقام منافسات البطولة التي ستنتقل من العاصمة الإنكليزية إلى تورينو الإيطالية بدءا من العام المقبل، في قاعة "او 2 أرينا" في لندن خلف أبواب موصدة عملا بالإجراءات المتخذة في المملكة المتحدة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكان تسيتسيباس توج بلقب البطولة للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية العام الماضي بتغلبه على تييم 6-7 (6-8) و6-2 و7-6 (7-4).

ويغيب السويسري روجيه فيدرر الرابع عالميا وحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة (6 مرات من أصل 10 مباريات نهائية)، بسبب عملية جراحية في ركبته.

وسيحاول ديوكوفيتش معادلة الرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولة التي توج بها للمرة الخامسة الاخيرة عام 2015 وكانت الرابعة على التوالي له، خسر بعدها النهائي مرتين امام البريطاني اندي موراي عام 2016 وامام زفيريف عام 2018.

في المقابل، يمني نادال النفس بالظفر بلقب البطولة للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية، علما بأنه خسر النهائي مرتين امام فيدرر عام 2010 وامام ديوكوفيتش عام 2013.