بطولة ألمانيا: بايرن مهتم بالمدافع الفرنسي أوباميكانو

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برلين - ذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الخميس ان فريق بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم مهتم بضم مدافع لايبزيغ الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو ليخلف جيروم بواتنغ بعد انتهاء عقده في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن بطل أوروبا لا ينوي التمديد لبواتنغ ، بطل العالم عام 2014 والذي احتفل في الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي بعيد ميلاده الثاني والثلاثين، رغم أنه يقدم حاليا احد أفضل مستوياته.

واضافت أن النادي البافاري مهتم بخدمات اوباميكانو البالغ من العمر 22 عاما والذي يملك بندا يسمح له بالرحيل الصيف المقبل مقابل 42 مليون يورو.

وخاض أوباميكانو مع منتخب بلاده ثلاث مباريات دولية حتى الآن.

وتضم تشكيلة بايرن حاليا ستة فرنسيين هم الدوليون كورنتان توليسو وكينغسلي كومان وبنجامان بافار ولوكاس هرنانديز، فضلا عن بونا سار والموهبة الشابة تانغوي نيانزو. كما يضم فرنسيا سابعا هو مايكل كويسانس المعار إلى مرسيليا هذا الموسم.