شوقي غريب يعلن إصابة لاعب المنتخب الأوليمبي بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنه يعمل خلال تلك الفترة على إعادة ذاكرة المباريات للاعبين، بعد غياب تجمعهم لفترة وصلت للعام.

وتعادل المنتخب الأوليمبي أمام كوريا الجنوبية سلبيا، في الدورة الثلاثية بمشاركة البرازيل ضمن الاستعدادات لأوليمبياد طوكيو 2021.

وأوضح غريب في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة كوريا، أنه في الوقت ذاته منذ عام مضى كان المنتخب يخوض بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأوليمبياد، مشيرًا إلى أنه قام بتجربة عدد من العناصر الجديدة بالمنتخب.

وأكمل: "كنا نواجه بطل آسيا، راضي عن الأداء مع فريق كبير مثل كوريا الجنوبية.. هناك أكثر من لاعب خاض أول مباراة دولية له، أحاول إعطاء الفرص لجميع اللاعبين".

وأضاف: "بين الشوطين أبلغت اللاعبين أن إهدار الفرص سيؤدي لاستقبالنا أهداف، اللاعبون يخلقون فرصا صعبة بتحركات جيدة، ولكن يجب أن يكون استغلال الفرص بشكل أكبر".

وأشار المدير الفني للمنتخب، إلى أن اللاعبون خضعوا لـ3 مسحات أيام 4، و8، و10 نوفمبر، إلا أن المسحة الأخيرة أظهرت إيجابية عينة محمود البدري بفيروس كورونا دون أن تكون هناك أعرض، مضيفا: "سنجري مسحة أخرى يوم 15 من الشهر الجاري قبل مواجهة البرازيل ونتمنى أن يكون تعافى ليشارك في المباراة".