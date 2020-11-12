صفقة جديدة.. ناشئ الأهلي ينتقل للبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي: أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، انتقال محمد فخري، ناشئ الفريق، ‏إلى فريق البنك الأهلي. وكشف أمير في تصريحات خاصة لمصراوي، أن انتقال فخري لمدة موسم على سبيل الإعارة. وأوضح مدير التعاقدات بالأهلي، أن انتقال فخري للبنك الأهلي، تأتي ضمن خطة منح الفرصة للاعبين الشباب للاحتكاك والمشاركة واكتساب الخبرات. وكان الأهلي ضم فخري من فريق غزل المحلة في انتقالات شتاء 2018.

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