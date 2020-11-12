لاعبة استثنائية.. نصرة عيد تحكي لـ"الخليج 365" قصتها المثيرة مع كرة القدم وكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ حسام زايد:

للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر غريباً، حين تسمع أن أحدهم يلعب على مستوى الاحتراف رياضتين في نفس الوقت، لا سيما إذا كانتا لعبتين جماعيتين، أسئلة كثيرة تتبادر إلى ذهنك عن هذا الموضوع عن كيفية التنسيق بين مواعيد التدريب والمباريات، والأولوية لأي منهما إذا حدث تعارض؟ وما هو الشغف الذي يدفعك أصلاً لأمر كهذا؟!.

نصرة عيد، لاعبة استثنائية بكل المقاييس، استطاعت أن تجمع بين لعبتين جماعيتين في وقت واحد، كرة القدم وكرة اليد، وما بين اللعبة الشعبية الأولى واللعبة الشعبية الثانية كواليس عديدة وأسرار مثيرة جعلت نصرة تضحي بأي شيء من أجل ممارسة لعبتين محببتين إليها.

نصرة عيد، حارسة مرمى نادي الطيران ومنتخب مصر لكرة القدم النسائية، ولاعبة فريق السيدات لكرة اليد بالنادي الأهلي، هي الشقيقة الصغرى لاعبة كرة اليد المصرية مروة عيد المحترفة في صفوف نادي نيس الفرنسي.

نصرة عيد تروي لـ"الخليج 365" تفاصيل لعبها كرة القدم وكرة اليد في نفس التوقيت، وحكاية ظهورها في الإعلان الترويجي للزي الرسمي الجديد للمنتخبات الوطنية لكرة القدم مع محمد الشناوي ومؤمن زكريا وعمرو السولية وطارق حامد ومحمد بركات.

في بداية حديثها، وعلى الرغم من أنها حالة فريدة من نوعها، لا ترى نصرة عيد أنها تفعل شيئا غريبا، فتقول: "الأمر بالنسبة لي اعتدت عليه منذ فترة، فألعب كرة القدم وكرة اليد معاً منذ فترة لا تقل عن 7 سنوات، أعتقد أنني الوحيدة في مصر التي تفعل ذلك، وكانت من قبل أيضاً شقيقتي مروة قبل أن تختار طريق الاحتراف مع كرة اليد وسافرت إلى فرنسا وتركت كرة القدم".

وعن كيفية التنسيق في مواعيد التدريب والمباريات، تقول نصرة: "من حسن حظي أن مباريات كرة القدم في أيام الجمعة، ومباريات كرة اليد أيام السبت، ولا يوجد تعارض بينهما على الإطلاق، وإذا تصادف وجود تعارض فإني أختار كرة اليد، وبخصوص التدريبات فإن المدير الفني لكرة القدم بنادي الطيران الكابتن أحمد كمال متفاهم جدًا وهناك تنسيق تام فيما يخص التدريبات، وأيضا الأمور جيدة تماماً مع فريق كرة اليد بالنادي الأهلي".

وتحدثت نصرة عن الدوافع التي جعلتها تمارس رياضتين في وقت واحد، مؤكدة أن ذلك الأمر لم يكن بشكل مرتب، وإنما كان توفيقا من الله، وتضيف: "أنا أحب مركز حراسة المرمى في كرة القدم، وكذلك أعشق كرة اليد، لذلك وجدت نفسي أمارس اللعبتين معا، وأشعر بشغف كبير تجاه اللعبتين، وساعدني في ذلك أن الله يسر لي طريقي في اللعبتين".

وأشارت نصرة: "شاركت مع منتخب مصر للكرة النسائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2018 بالكاميرون، وكانت بطولة تاريخية، حيث غابت مصر عن هذه المشاركات منذ فترة طويلة، وكانت البطولة حدث مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأكدت نصرة أن كرة القدم النسائية تضم عددًا من اللاعبات المتميزات منهن: "مها الوحش حارسة مرمى محترفة في رومانيا، وسالي منصور وأوشا وفايزة حيدر وأماني رشاد ونورهان عمرو ولاعبات أخريات متميزات".

وعن ظهورها في الإعلان الترويجي للزي الرسمي للمنتخبات الوطنية لكرة القدم مع محمد الشناوي ومؤمن زكريا وعمرو السولية وطارق حامد، تقول نصرة: "كانت مفاجأة سارة بالنسبة لي، أول مرة أظهر في إعلان لقميص منتخب مصر، وكان أمرًا عظيمًا أن يفكر اتحاد الكرة في ظهور عناصر من منتخب الكرة النسائية، وهو دليل على الاهتمام بالكرة النسائية لاسيما في الأمور التسويقية أيضًا، ووجودي بجوار لاعبين كبار ومتميزين مثل مؤمن زكريا والشناوي وطارق حامد والسولية أسعدني جدا، خاصة وجود مؤمن زكريا الذي نتمنى له جميعا الشفاء العاجل وأن يعود سريعًا للملاعب".

وتطرقت نصرة للحديث عن مشوارها مع فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، وقالت: "الظروف لم تساعدنا في الموسم الماضي وخسرنا أكثر من بطولة، لكن هذا الموسم نعد الجمهور بالمنافسة على كل البطولات".

واختتمت نصرة حديثها بتوجيه نصيحة للبنات الراغبات في ممارسة الرياضة أو أكثر من لعبة في نفس الوقت، بأن يبحثن عن أحلامهن ويحاولن تحقيقها فلا يوجد مستحيل مع الطموح والإصرار، وقالت: "ليس بالضرورة أن تلعبي لعبتين معا، اتركي ذلك لقدراتك، والأهم هو تحقيق الحلم والسعي وراء ذلك بكل الطرق".