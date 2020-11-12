قناة الأهلي تُعلن إصابة عدلي القيعي بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:
أعلن إبراهيم المنيسي، مقدم برنامج "ملك وكتابة" على قناة النادي الأهلي إصابة زميله بالبرنامج ومستشار التسويق والاستمثار بالنادي عدلي القيعي بفيروس كورونا المُستجد كوفيد-19.
وأشار إبراهيم المنيسي، خلال تقديمه لحلقة اليوم (الخميس) من البرامج، إلى أن الفحوصات التي خضع لها عدلي القيعي أثبتت إيجابيته إصابته بفيروس كورونا المُستجد كوفيد-19.
وأتم مقدم برنامج ملك وكتابة على فضائية الأهلي حديثه بالإشارة إلى أن عدلي القيعي يتواجد في المستشفى خلال الفترة الحالية.
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