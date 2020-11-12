محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: اعتدى حكم مباراة غانا والسودان ضمن تصفيات أمم إفريقيا (الكاميرون) على المدير الفني لمنتخب صقور الجديان هوبير فيلود في مشهد غريب بالمباراة التي أقيمت اليوم الخميس. وسط اعتراضات من جانب الجهاز الفني للمنتخب السوداني احتد الحكم السنغالي ماجيتي نداي على المدرب الفرنسي ودفعه بيده في الصدر فسقط أرضًا. وانفعل المدرب بعد الاعتداء الذي تعرض له فعاد حكم المباراة إليه وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه. ويعتبر ماجيتي نداي من الأسماء البارزة في الكرة الأفريقية مؤخرًا حيث أدار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي في القاهرة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الحكم يعتدي على مدرب السودان ويسقطه أرضًا أمام غانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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