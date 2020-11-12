منتخب مصر الأوليمبي يتعادل مع كوريا سلبيا استعدادا للأوليمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

تعادل المنتخب الأوليمبي، أمام نظيره كوريا الجنوبية، سلبيا، والتي أقيمت على ملعب الأهلي السلام WE، في المباراة الافتتاحية للدورة الثلاثية التي تضم إلى جانبهما المنتخب البرازيلي.

ويلتقي المنتخب المصري أمام البرازيل يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الدورة ذاتها، في إطار الاستعدادات لأوليمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وبدأ المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب بالتشكيل التالي: محمد صبحي - رمضان بيكهام - محمود مرعي - محمد عبدالسلام - كريم العراقي - إمام عاشور - أكرم توفيق - حسن علي - صلاح محسن - ناصر ماهر - أحمد ياسر ريان.

تفاصيل المباراة:

كاد المنتخب المصري أن يتقدم مبكرًا بعد عرضية من صلاح محسن، ليحولها كريم العراقي رأسية مرت بجوار القائم.

ومن خطأ في التمرير لإمام عاشور، في الدقيقة الثامنة استطاع المنتخب الكوري أن يقوم بهجمة مرتدة شكلت خطورة على مرمى المنتخب، إلا أن محمود مرعي تألق وأبعد الكرة إلى بعيدا عن المرمى.

وسدد إمام عاشور في الدقيقة 13 كرة قوية مرت بجوار القائم بقليل، ليستمر التعادل السلبي.

وفي الدقيقة 27 عاد إمام عاشور ليسدد مجددا كرة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى ولكن الحارس تألق وأبعدها لركنية.

وتلقى ناصر ماهر بطاقة صفراء في الدقيقة 37 لتدخله القوي ضد لاعب كوريا.

وفي الدقيقة 39 انفرد صلاح محسن بحارس كوريا بعد تمريرة من أحمد ياسر ريان، ولكن سدد كرة ضعيفة تصدى لها الحارس.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 52 مرر صلاح محسن كرة لأحمد ياسر ريان الذي سدد الكرة مباشرة ولكن مرت بجوار القائم.

وأجرى شوقي غريب 3 تبديلات في الدقيقة 63 بخروج صلاح محسن وامام عاشور وحسن علي ودخول عمار حمدي وفادي فريد وكريم فؤاد، قبل أن يجري تبديلين آخرين في الدقيقة 78 بخروج ناصر ماهر وأحمد ياسر، ونزول أحمد حمدي، وعبدالرحمن شيكا، لتستمر الدقائق الأخيرة وينتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.