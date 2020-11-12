تصفيات أمم أفريقيا.. كوت ديفوار تهزم مدغشقر

تغلب منتخب كوت ديفوار على نظيره مدغشقر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميسـ ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة

المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

سجل جيرفينيو وسباستيان هيلير هدفي كوت ديفوار في الدقيقتين 48، 55، فيما سجل باولن

فوافي المحترف في نادي مصر المقاصة، هدف منتخب مدغشقر في الدقيقة 59 من عمر المباراة,

ويتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط متساويا مع مدغشقر الذي يحل وصيفا بنفس النقاط.