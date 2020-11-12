شوقي غريب يعلن إصابة محمود البدري بفيروس كورونا

اعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي إصابة محمود البدري لاعب الفريق بفيروس كورونا. وقال غريب في تصريحات عقب ودية كوريا الجنوبية اليوم، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، إن اللاعب لم تظهر عليه أي أعراض وحالته جيدة. لم تظهر عليه أي أعراض وحالته جيدة. وتابع أن المنتخب الاولمبي سيخضع لمسحة جديدة قبل ودية البرازيل يوم 17 نوفمبر الجاري.

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