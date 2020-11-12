تصفيات أمم أفريقيا.. الكاميرون تضرب موزمبيق برباعية

حقق المنتخب الكاميروني فوزاً كبيراً على نظيره الموزمبيقي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من

مرحلة المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

سجل أهداف الكاميرون كل من فانسان أبوبكر بواقع هدفين، وأندري أنجويسا وموا

نجي في الدقائق 38، 47، 58، 81، فيما سجل كامو كامو هدف موزمبيق في الدقيقة 74.

ويتصدر المنتخب الكاميروني ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، فيما يحل نظيره الموزمبيقي وصيفاً بأربع نقاط.