‏أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن إدارة النادي تثق تماما في لاعبي فريق الكرة الأول بالزمالك وجهازهم الفني لتحقيق طموحات الجماهير بحصد بطولة إفريقيا. أضاف أنور أن مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور يقدم كل الدعم للفريق من أجل توفير كل سبل الراحة للتفرغ لمهتهم بنهائي البطولة. كان حمادة أنور قد حرص علي التواجد بمران الفريق الذي أقيم اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي من أجل مؤازرة الفريق استعدادا للفترة المقبلة. ‏ ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 27 نوفمبر الحالي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمادة أنور: نثق في لاعبي الزمالك.. وكل الدعم لحصد البطولة الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.