فاز المنتخب الغاني على نظيره السوداني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.
سجل أندريه آيو ثنائية منتخب غانا في الدقيقتين 19، 81 من أحداث المباراة.
وشهدت المباراة واقعة غريبة، حيث اعتدى الحكم المساعد على مدرب السودان بعد مطالبة الأخيربركلة جزاء مستحقة لمنتخب بلاده، ما جعل مدرب السودان يسقط على الأرض.
ويتصدر المنتخب الغاني ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، حيث فاز بجميع مبارياته حتى الأن، فيما يحتل المنتخب السوداني الوصافة بثلاث نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر تصفيات أمم أفريقيا.. غانا تهزم السودان بثنائية وتتصدر المجموعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.