تصفيات أمم أفريقيا.. غانا تهزم السودان بثنائية وتتصدر المجموعة

فاز المنتخب الغاني على نظيره السوداني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

سجل أندريه آيو ثنائية منتخب غانا في الدقيقتين 19، 81 من أحداث المباراة.

وشهدت المباراة واقعة غريبة، حيث اعتدى الحكم المساعد على مدرب السودان بعد مطالبة الأخير

بركلة جزاء مستحقة لمنتخب بلاده، ما جعل مدرب السودان يسقط على الأرض.

ويتصدر المنتخب الغاني ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، حيث فاز بجميع مبارياته حتى الأن، فيما يحتل المنتخب السوداني الوصافة بثلاث نقاط.