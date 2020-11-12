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المنتخب الأولمبي يتعادل مع كوريا الجنوبية ودياً

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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره الكوري الجنوبي، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين ضمن استعداداتهما لأولمبياد طوكيو المقبلة.

بدأت المباراة بخطورة واضحة للمنتخب الوطني منذ الدقيقة الأولى عندما انطلق صلاح محسن من الجانب الأيسر بالكرة وأرسل عرضية، استقبلها كريم العراقي برأسية لكنها جانبت العارضة.

وفي الدقيقة 27 كاد إمام عاشور أن يسجل الهدف الأول

عندما سدد كرة صاورخية من خارج منقطة الجزاء لكن خارج كوريا الجنوبية أنقذ مرماه ببراعة.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر صلاح محسن انفراد تام، بعدما مرر أحمد ياسر ريان الكرة، لينفرد محسن بالمرمى لكن سددها في جسد الحارس.

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وفي الشوط الثاني عاود كريم العراقي إهدار فرصة هدف أمام

مرمى كوريا الجنوبية لكن خارج الأخير أنقذ مرماه ببسالة في الدقيقة 55.

وكان المنتخب المصري قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى: محمد صبحي، وفي خط الدفاع: محمد عبدالسلام، محمود مرعي، أحمد رمضان بيكهام، وفي خط الوسط: حسن علي - أكرم توفيق - كريم العراقي - صلاح محسن - ناصر ماهر ، إمام عاشور، وفي خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويلتقي المنتخب المصري الاولمبي بنظيره البرازيلي يوم 17 من الشهر الجاري ودياً استعدادا لاولمبياد طوكيو.

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