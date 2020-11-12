مجلس نادي إنبى يعتمد تعديلات اللجان المختلفة

اعتمد مجلس إدارة نادي إنبى برئاسة مصطفي الأمير تعديلات تشكيل اللجان المختلفة على النحو الآتي: لجنة الكرة وتضم كلا من: مصطفى الأمير رئيسًا وعضوية: د.شريف أبو الغيط وعبدالناصر محمد والمهندس عمر ماجد نجاتي وطارق عبدالله الأمير رئيسًا وعضوية: د.شريف أبو الغيط وعبدالناصر محمد والمهندس عمر ماجد نجاتي وطارق عبدالله والإشراف على قطاع الناشئين: محمد غرابة ومصطفي النادي ومشرف أكاديمية الكرة :-د. شريف أبو الغيط Advertisements ومشرف تنس الطاولة :- م.عمرو ماجد نجاتي مشرف ألعاب الماء :- عصام زيدان مشرف اللجنة الإعلامية :-عصام زيدان .





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