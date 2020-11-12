مارادونا يتصدر تريندات السعودية.. بعد خضوعه لجراحة في المخ

تصدر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا، مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن غادر المستشفى وخضوعه لعملية جراحية في المخ.

وغادر مارادونا المستشفى في العاصمة بوينس آيرس مساء أمس الأربعاء، بعد أسبوع من خضوعه لعملية جراحية في المخ، ليواصل عملية التعافي في منزله.

وأظهرت تقارير لمحطات تليفزيونية في الأرجنتين مارادونا، وهو يغادر مستشفى اوليفوس في سيارة إسعاف.

وقال طبيبه الخاص، ليوبولدو لوكي،

في تصريحات صحفية إنه تم السماح لمارادونا بمغادرة المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

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الإقلاع عن الكحوليات

وقال ماتياس مورلا، محامي مارادونا، أن موكله البالغ من العمر 60 عاما سيواصل العلاج للإقلاع عن الكحوليات، ومن المتوقع أن يبقى في منزله رفقة ابنته الكبرى.

وخضع مارادونا لعملية جراحية بسبب تعرضه لنزيف في المخ مطلع الشهر الجاري.

ونقل مارادونا، الفائز بلقب كأس العالم 1986،إلى مستشفى ايبنسا في لا بلاتا بعد ثلاثة أيام من احتفاله بعيد ميلاده الستين.

وقبيل ذلك، نشر لوكي على إنستغرام صورة له معانقاً مارادونا الذي كان يضع ضمادة على رأسه.

وكان دخول مارادونا المستشفى أحدث واقعة في سلسلة من المشاكل الصحية للنجم المثير للجدل الذي فاز بكأس العالم مع الأرجنتين عام 1986 ويعد واحداً من أفضل اللاعبين عبر العصور.

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