أمير توفيق يعلن انتقال محمد فخري إلى البنك الأهلي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن انتقال محمد فخري، ناشئ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلىفريق البنك الأهلي لمدة سنة، على سبيل الإعارة.
وقام أمير توفيق بإتمام الاتفاق مع مسئولي البنك الأهلي وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعارة اللاعب.
يأتي ذلك لمنح الفرصة للاعبين الشباب للاحتكاك والمشاركة واكتساب الخبرات.
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