أحمد عبد الله ووليد العطار يؤازران المنتخب الأولمبي في ودية كوريا الجنوبية

حرص د.أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي، ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلابة، على حضور ودية المنتخب الاولمبي مع كوريا الجنوبية في ستاد السلام.

ويستعد منتخب مصر للأولمبياد طوكيو حيث يخوض مباراة ودية أخرى أمام البرازيل يوم 17 نوفمبر الجاري. ظهر المنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب بالزي الجديد للمنتخبات الوطنية في ودية كوريا الجنوبية على ملعب ستاد السلام.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، تشكيل الفراعنة في ودية كوريا الجنوبية في المباراة

الودية التي ستقام بعد قليل على ستاد السلام .وضم التشكيل كلًا من محمد صبحي محمد عبدالسلام، محمود مرعي، أحمد رمضان بيكهام حسن علي - أكرم توفيق - كريم العراقي صلاح محسن، ناصر ماهر، إمام أحمد ياسر ريان قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين محمود البنا حكمًا لودية المنتخب الأولمبي مع كوريا الجنوبية ويتولى طارق مجدي مهمة حكم الفيديو. أسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية التي يشارك بها المنتخبات الأولمبية لمصر والبرازيل وكوريا الجنوبية، بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصري الزي الابيض بالكامل، على أن يرتدي الفريق الكوري الزي الأحمر كاملًا في لقائهما في الثامنة مساء اليوم باستاد السلام في حين يرتدي المنتخب الأولمبي زيه الأساسي أحمر -أبيض – أسود في لقائه أمام البرازيل يوم 17 نوفمبر باستاد القاهرة على أن يرتدي المنخب البرازيلي زيه التقليدي الأصفر. وتنطلق مساء اليوم الدورة، بلقاء مصر وكوريا الجنوبية، في حين يلتقي المنتخب البرازيلي مع كوريا الجنوبية يوم السبت، وتختتم المباريات بلقاء مصر والبرازيل يوم 17 نوفمبر باستاد القاهرة.