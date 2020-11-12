شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين يتغنى بمدربه البرتغالي: مورينيو رفع سقف طموح لاعبي توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، وفريق توتنهام، إن المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، مصدر ثقة كبيرة لجميع اللاعبين داخل الفريق الإنجليزي.

وأضاف كين، خلال تصريحات نشرها موقع «ديلي ميل»، أن المدرب البرتغالي هو السبب الرئيسي في تحول أداء توتنهام خلال لقاءات الدوري الإنجليزي، فهذا المدرب رفع سقف طموحنا داخل معركة البريميرليج.