شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة مساعدات اقتصادية للأندية الألمانية خلال موسم كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا وزراء الرياضة الألمان في 16 ولاية، اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية إلى إتاحة حزمة المساعدات الاقتصادية؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد19، بسهولة للأندية الرياضية.

ويرى الوزراء أن الأندية الرياضية لا بد أن يتم حمايتها ودعمها خلال أزمة كورونا، حيث تم إلغاء منافسات رياضات الهواة خلال الإغلاق الجزئي الثاني في نوفمبر الجاري، بينما تقام رياضات المحترفين بدون حضور جماهيري.

وقال روجر ليفنتز، وزير الرياضة والداخلية في ولاية راينلاند- بالاتينات، خلال المؤتمر الـ44 لوزراء الرياضة: "الوباء يتطلب الكثير من العمل من الأندية على كافة المستويات، وبالنسبة للبعض فهو يمثل تهديدا للحياة". وأضاف: "يجب على الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، ألا تترك النوادي والعاملين في الرياضة عرضة لذلك الخطر".