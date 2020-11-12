شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تهدد بتعطيل الماكينات خلال معركة الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض منتخب ألمانيا للعنة الإصابات قبل انطلاق مباريات الدوري الأمم الأوروبية، وشهدت قائمة "الماكينات" خروج، نيكو شولز، ريدل باكو وجوناس هوفمان، بجانب روبين جوسينس. وكان هوفمان تعرض، لإصابة في فخذه الأيسر أمام التشيك، فيما سيعود باكو إلى معسكر منتخب ألمانيا تحت 21 عاما، بعدما سجل ظهوره الدولي الأول مع المانشافت أمس الأربعاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإصابات تهدد بتعطيل الماكينات خلال معركة الأمم الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.