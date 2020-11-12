شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون يهنئ «الدون» لمعادلته رقم بوشكاش: عليك تحطيم رقم بيليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الدولي الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، زميله كريستيانو رونالدو بمعادلة رقم اللاعب المجري فيرينتس بوشكاش بتسجيل 746 هدفا خلال مسيرته، وذلك بفضل الهدف الذي أحرزه النجم البرتغالي في شباك أندورا. وكتب بوفون، عبر حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي: «CR7 العظيم، أهنئك على هذا الإنجاز الكبير يا صديقي. 746 هدفا هو رقم كبير. لقد عادلت رقم بوشكاش وعليك حاليا معادلة وتحطيم رقم بيليه». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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