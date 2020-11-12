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ميلان يربط حارسه الشاب في سان سيرو 5 سنوات

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، إن المفاوضات بين ميلان ودوناروما قاربت على الانتهاء، وإعلان الضوء الأخضر لربط الحارس الشاب بعقد جديد في «سان سيرو» 5 سنوات.

وأشار إلى أن المشكلة الوحيدة في المفاوضات حاليًا تتعلق بالشرط الجزائي الذي يصر مينو رايولا، وكيل دوناروما، على إدراجه في العقد الجديد، إذا فشل ميلان مجددًا في التأهل إلى .

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