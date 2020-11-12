شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يربط حارسه الشاب في سان سيرو 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، إن المفاوضات بين ميلان ودوناروما قاربت على الانتهاء، وإعلان الضوء الأخضر لربط الحارس الشاب بعقد جديد في «سان سيرو» 5 سنوات.
وأشار إلى أن المشكلة الوحيدة في المفاوضات حاليًا تتعلق بالشرط الجزائي الذي يصر مينو رايولا، وكيل دوناروما، على إدراجه في العقد الجديد، إذا فشل ميلان مجددًا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
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