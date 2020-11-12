شكرا لقرائتكم خبر عن «قناص الملكي» يعود لكتيبة ريال مدريد بعد معركة فالنسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد ريال مدريد للتدريبات اليومية الخميس، بعد الخسارة الكبيرة التي تبكدها الفريق يوم الأحد الماضي، على يد فالنسيا بنتيجة (4-1)، ضمن الجولة التاسعة لليجا، في غياب اللاعبين الدوليين والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأجرى المهاجم الدولي السابق تدريبات فردية لليوم الثاني تواليا داخل مدينة فالديبيباس الرياضية، بعد الأشعة التي أجراها والتي أثبتت وجود حمل عضلي بسيط منعه من استكمال مباراة فالنسيا على ملعب المستايا.

وحسبما أكدت مصادر من داخل النادي الملكي لوكالة الأنباء الإسبانية، لا يشعر الجهاز الفني للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان بأي قلق حول استعادة بنزيما في المواجهة المقبلة في الليجا أمام فياريال يوم 21 من الشهر الجاري، لا سيما وأن هناك متسع من الوقت لتجهيزه.

كما غاب عن مران الأربعاء أيضا كل من لوكاس فاسكيز وألفارو أودريوزولا والفرنسي فيرلان ميندي، حيث اكتفوا بتدريبات داخل صالة الألعاب البدنية، بينما يتعافى لاعب الوسط الأوروجوائي فيدي فالفيردي من كسر في ساقه اليمنى.