شكرا لقرائتكم قناة الأهلى تكشف انتماء محمد صلاح الحقيقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خطف محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى و المحترف في صفوف ليفربول الانجليزى، الأنظار إليه بعد الكلمة التي ألقاها خلال حفل تكريمه من اتحاد الكرة أمس ، و التي قال فيها أنه ينبذ التعصب خلال مباراة نهائي دورى أبطال افريقيا ، ولا يريد أن يقول الفريق الذى يتمنى فوزه باللقب الأفريقي ، وزادت التكهنات حول الفرعون المصرى هل هو يشجع الأهلى ام الزمالك .
وأعاد إبراهيم المنيسى مقدم برنامج ملك وكتابة الذى يذاع على قناة الاهلى ، إذاعة فيديو قديم لمحمد عودة لاعب و مدرب فريق المقاولون العرب السابق ، والذى يكشف فيه عن انتماء محمد صلاح لاعب ذئاب الجبل السابق و المحترف في صفوف ليفربول الحالي
ويظهر في الفيديو محمد عودة ردا على مقدم الحلقة القديمة ، أن محمد صلاح أهلاوى ، ويشجع الأهلى " ، وقال المنيسى لا يهم صلاح اهلاوى ام زملكاوى ، فمهما كان انتماؤه فهو في النهاية لاعب مصري وفخر لمصر .
وشهدت احتفالية اتحاد الكرة حضور اعضاء اللجنة الخماسية ووزير الرياضة ، و منتصر النبراوى ، و رئيس اللجنة الاولمبية ، و منجوم الكرة و المنتخب .
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