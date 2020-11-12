شكرا لقرائتكم وزير الرياضة والسفير الكوري وعبد الله والعطار يحضرون مباراة المنتخب الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و السفير الكوري الجنوبي في مصر بالإضافة إلي احمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية ووليد العطار رئيس لجنة المسابقات ، على متابعة مباراة المنتخب الاولمبي أمام المنتخب الكوري الجنوبي. أعلن شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، التشكيل الفراعنة لمواجهة كوريا استعداداً لمنافسات الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحى. حراسة المرمى: محمد صبحى. Advertisements الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي. الوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام. الهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. واختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام كوريا الجنوبية التى تقام فى الثامنة مساء اليوم باستاد السلام، فى الدورة الودية التى تستضيفها مصر حاليًا، استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2021، كما اختارت اللجنة الحكم طارق مجدى حكمًا لتقنية الفيديو فى مباراة اليوم

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