رباعي المنتخب الأولمبي يتابعون مباراة كوريا من المدرجات

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جدة - عمرو شويل حرص رباعي المنتخب الاولمبي أسامة جلال وناصر منسي ومحمد عبد المنعم وعبد الرحمن مجدي علي متابعة مباراة المنتخب أمام منتخب كوريا الجنوبية الودية المقامة حاليا في استاد السلام ،، حيث استبعد الرباعي عن قائمة المباراة لظروف مختلفة. أعلن شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، التشكيل الفراعنة لمواجهة كوريا استعداداً لمنافسات الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحى. حراسة المرمى: محمد صبحى. Advertisements الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي. الوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام. الهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. واختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام كوريا الجنوبية التى تقام فى الثامنة مساء اليوم باستاد السلام، فى الدورة الودية التى تستضيفها مصر حاليًا، استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2021، كما اختارت اللجنة الحكم طارق مجدى حكمًا لتقنية الفيديو فى مباراة اليوم

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