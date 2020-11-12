الامارات | الفجيرة يُقصي عجمان من الكأس.. وينتظر النصر في ربع النهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يُقصي عجمان من الكأس.. وينتظر النصر في ربع النهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ فريق الفجيرة اليوم ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد أن كرر فوزه على عجمان2/1 في المباراة التي جرت بينهما، على استاد راشد بن سعيد. وضرب الفجيرة الذي سبق وفاز ذهابا على البرتقالي بهدف دون رد، موعداً مع النصر حامل اللقب في المرحلة الثانية من المسابقة.

ونجح الفريق الضيف في تحويل تأخره، بعد أن تقدم عجمان بهدف سجله عصام سحيتيت، مع الدقيقة 50، ليعود الذئاب إلى التعادل عن طريق فراس العربي "61"، ثم تمكن بعدها فارلي روزا من التقدم لفريقه، "69".

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وجاءت المباراة ضعيفة المستوى في الشوط الأول، اذ انحصر اللعب في وسط الميدان دون تهديد حقيقي على المرميين، باستثناء فرصة وحيده سنحت لمهاجم الفجيرة سالم الروحي، وهو في مواجهة مع المرمى، الا أنه أطاح بالكرة فوق العارضة.

وتبدد الحال في الشوط الثاني، اذ تعددت المحاولات الهجومية من الجانبين، وتمكن البرتقالي أن يترجم أفضليته لهدف، الا أن الهفوات الدفاعية، وقلة خبرة حارس المرمى، يوسف أحمد حالتا دون أن يحافظ عجمان على تقدمه.

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