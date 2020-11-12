الامارات | بني ياس يحلق ببطاقة ربع نهائي الكأس رغم قوة حتا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز فريق بني ياس اليوم بطاقة ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، رغم تعادله الإيجابي 1-1 أمام ضيفه حتا في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الشامخة في إياب الدور الأول من المسابقة، وهي المباراة التي ظهر فيها "الإعصار" بشكل مختلف، وكان نداً قوياً على مدار الشوطين بعكس لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز "السماوي" بهدفين.
وانضم بني ياس إلى ناديي الشارقة والنصر اللذين كانا قد تأهلا سلفاً باعتبارهما بطلا دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي على التوالي، وذلك وفقاً للوائح المنافسة في شكلها الجديد في الموسم الحالي.
وسجل الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز هدف التقدم في المباراة في الدقيقة 36 وذلك بعد أن كان حارس فريق حتى تصدى لتسديدته التي نفذها من ركلة جزاء لكن اللاعب تابع الكرة العائدة من حارس المرمى ووضعها في الشباك، في حين سجل حتا هدف التعادل في الدقيقة 74 بواسطة البديل، الارجنتيني، برايان راميريز، ليتأهل بذلك "السماوي" بفوزه 3-1 في مجموع المباراتين.
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