شكرا لقرائتكم خبر عن والد ألابا: نجلي حزين لفشل المفاوضات مع بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جورج ألابا، والد اللاعب النمساوي ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونيخ، حالة نجله عقب تعثر مفاوضات التجديد مع ناديه الألماني الحالي حول عقده الذي ينتهى خلال الموسم الحالي.
وأكد جورج، خلال تصريحات لمواقع نمساوية، أن نجله حزين للغاية خلال الفترة الحالية لعدم نجاح المفاوضات مع نادي بايرن ميونيخ، خاصة وأنه يرغب في البقاء خلال المواسم المقبلة داخل قلعة البافاري.
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