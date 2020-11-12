شكرا لقرائتكم خبر عن ليستسكي وصيفة ويمبلدون تخضع لجراحة في الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجه الألمانية سابينه ليسيتسكي وصيفة بطلة ويمبلدون السابقة، الغياب لفترة طويلة بعد الخضوع لجراحة في الركبة بعد إصابة تعرضت لها هذا الأسبوع في بطولة لينتس للتنس في النمسا.

وعادت ليسيتسكي، التي خسرت أمام ماريون بارتولي في نهائي ويمبلدون 2013، إلى المنافسات في أغسطس بعد غياب لنحو عام بسبب معاناتها من الحمى الغدية. وعانت المصنفة 12 عالميا سابقا من إصابات في الكتف والكاحل في السنوات الأخيرة حيث تراجعت إلى التصنيف 690 عالميا.

وتعرضت اللاعبة البالغ عمرها 31 عاما لإصابة في أربطة الركبة اليسرى يوم الاثنين خلال مباراة الزوجي في لينتس حيث انسحبت رغم تقدمها 6-5 في المجموعة الأولى.