شكرا لقرائتكم خبر عن ليستسكي وصيفة ويمبلدون تخضع لجراحة في الركبة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجه الألمانية سابينه ليسيتسكي وصيفة بطلة ويمبلدون السابقة، الغياب لفترة طويلة بعد الخضوع لجراحة في الركبة بعد إصابة تعرضت لها هذا الأسبوع في بطولة لينتس للتنس في النمسا.
وعادت ليسيتسكي، التي خسرت أمام ماريون بارتولي في نهائي ويمبلدون 2013، إلى المنافسات في أغسطس بعد غياب لنحو عام بسبب معاناتها من الحمى الغدية. وعانت المصنفة 12 عالميا سابقا من إصابات في الكتف والكاحل في السنوات الأخيرة حيث تراجعت إلى التصنيف 690 عالميا.
وتعرضت اللاعبة البالغ عمرها 31 عاما لإصابة في أربطة الركبة اليسرى يوم الاثنين خلال مباراة الزوجي في لينتس حيث انسحبت رغم تقدمها 6-5 في المجموعة الأولى.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
109,881
-
تعافي
100,662
-
وفيات
6,405
كانت هذه تفاصيل خبر ليستسكي وصيفة ويمبلدون تخضع لجراحة في الركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.